Васильева дисквалифицировали на два матча за слова в адрес арбитров

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев дисквалифицирован на матча за высказывания в адрес арбитров, сообщает BFMTV. Напомним, в декабре россиянин в резкой форме форме раскритиковал судей, обвинив их в предвзятости. Это произошло после матча 18-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (1:3), в котором "Монако" на 39-й минуте встречи остался в численном меньшинстве после удаления защитника Бенджамена Менди.

– Результат матча полностью на совести арбитров, – подчеркнул в декабре Васильев. – Я скажу то, что многие говорить не решаются, – судьи помогают "Лиону". Дальше так продолжаться не может. И я готов повторить это снова. Нужно остановить это, СМИ должны провести собственное расследование.