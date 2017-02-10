01:14 | ФУТБОЛ — Франция

Васильева дисквалифицировали на два матча за слова в адрес арбитров

0
0
0

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев дисквалифицирован на матча за высказывания в адрес арбитров, сообщает BFMTV. Напомним, в декабре россиянин в резкой форме форме раскритиковал судей, обвинив их в предвзятости. Это произошло после матча 18-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (1:3), в котором "Монако" на 39-й минуте встречи остался в численном меньшинстве после удаления защитника Бенджамена Менди.

– Результат матча полностью на совести арбитров, – подчеркнул в декабре Васильев. – Я скажу то, что многие говорить не решаются, – судьи помогают "Лиону". Дальше так продолжаться не может. И я готов повторить это снова. Нужно остановить это, СМИ должны провести собственное расследование.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ