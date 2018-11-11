Васильев рассказал о будущем Тьерри Анри и продаже "Монако"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев отметил, что клуб связывает большие надежды с новым главным тренером команды Тьерри Анри. 41-летний француз назначен главным тренером "Монако" 13 октября, соглашение с ним будет действовать до июня 2021 года.

Кроме того, Васильев сообщил, что российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, являющийся владельцем "Монако", не собирается продавать клуб.

Напомним, 6 ноября Рыболовлев был задержан в Монако по запросу прокуратуры этого княжества и отпущен на следующий день. Его обвинили в коррупции и оказании влияния на должностных лиц. Россиянин приобрел "Монако" в декабре 2011 года. Монегаски стали чемпионами Франции в сезоне-2016/2017.

За "Монако"выступает российский полузащитник Александр Головин.

- Мы позвали его не как пожарника. Он здесь на долгосрочной перспективе, а не на короткий срок, - цитирует Васильева C+. - Продажа клуба? Это невозможно. Однако если мы реализуем его мечту, выиграем Лигу чемпионов, то после этого, может быть, он и продаст клуб.