Васильев не взял бы Балотелли в "Монако"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев выразил мнение, что "Ницца" является последним шансом для игроков, неудачно выступавших в последние годы. В этом сезоне клуб идет на первом месте. Лидером атак команды является Марио Балотелли.

– Ваше дерби с "Ниццей" – теперь еще и противостояние лидеров чемпионата Франции. Вы рискнули бы взять в команду такого персонажа, как Марио Балотелли?

– Нет.

– В чем вообще феномен "Ниццы"?

– Второй год подряд она проявляет себя как этакий клуб последней надежды для некогда знаменитых игроков. В прошлом году это был Бен Арфа, в этом – Балотелли. Ситуация обстоит так, что если они не перезапустятся там, то уже нигде и никогда. И, возможно, это становится большим стимулом и фактором, который помогает им раскрыться. (Игорь РАБИНЕР)

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