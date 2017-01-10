Ванден Борре завершил карьеру в 29 лет

Бывший футболист сборной Бельгии Антони Ванден Борре объявил о завершении карьеры, сообщает nieuwsblad.be. Текущий сезон 29-летний защитник начал в "Монпелье", куда его отдал в аренду "Андерлехт". В клубе из Брюсселя Ванден Борре начал профессиональную карьеру в 16 лет. Впоследствии он защищал цвета "Фиорентины", "Дженоа", "Портсмута", "Генка", а в 2013 году вернулся в "Андерлехт". В родном клубе он оказался в центре скандала, оскорбив в интервью руководство клуба и одноклубников.

В сборной Бельгии Ванден Борре провел 26 матчей, забил 1 гол и принял участие в ЧМ-2014.