19:10 | ФУТБОЛ — Франция

Ванден Борре завершил карьеру в 29 лет

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Бывший футболист сборной Бельгии Антони Ванден Борре объявил о завершении карьеры, сообщает nieuwsblad.be. Текущий сезон 29-летний защитник начал в "Монпелье", куда его отдал в аренду "Андерлехт". В клубе из Брюсселя Ванден Борре начал профессиональную карьеру в 16 лет. Впоследствии он защищал цвета "Фиорентины", "Дженоа", "Портсмута", "Генка", а в 2013 году вернулся в "Андерлехт". В родном клубе он оказался в центре скандала, оскорбив в интервью руководство клуба и одноклубников.

В сборной Бельгии Ванден Борре провел 26 матчей, забил 1 гол и принял участие в ЧМ-2014.

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Материалы REN-TV

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