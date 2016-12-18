14:40 | ФУТБОЛ — Франция

Ван Гал считается главной кандидатурой на смену Эмери в "ПСЖ"

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Директор "ПСЖ" по развитию Патрик Клюйверт в ближайшее время предложит руководству команды несколько кандидатур на смену главному тренеру Унаи Эмери, сообщает Telefoot. В их числе фигурирует Луи ван Гал, который сейчас находится в творческом отпуске после увольнения из "Манчестер Юнайтед".

Также "ПСЖ" могут возглавить Роберто Манчини и Фабио Капелло, однако основной кандидатурой рассматривается именно ван Гал. На данный момент парижский клуб идет на третьем месте в чемпионате страны, отставая от лидера на четыре очка.

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