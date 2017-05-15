Валер Жермен: "В "Монако" не радовались так, словно уже выиграли чемпионат"

Нападающий "Монако" Валер Жермен отметил, что его команду рано считать чемпионом. Монегаскам нужно набрать в оставшихся двух матчах хотя бы одно очко, чтобы выиграть титул. Даже при поражениях они станут чемпионами, если "ПСЖ" не выиграет в последнем туре с разницей в 20 мячей.

– Мы пока официально не чемпионы, – цитирует L’Equipe Жермена. – Даже если учесть, что для потери титула нужны невероятные обстоятельства, он еще не завоеван. Надеюсь, это случится уже в среду. После победы над "Лиллем" все были счастливы, но никто не радовался в раздевалке так, будто мы стали чемпионами. Сезон получается красивым, он так и должен закончиться.