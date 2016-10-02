10:50 | ФУТБОЛ — Франция

Валер Жермен: "У "Монако" нет такого пространства для маневра, как у "ПСЖ"

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Нападающий "Монако" Валер Жермен выразил радость по поводу победы над "Метцем" со счетом 7:0 в матче чемпионата Франции. Он признался, что не помнит больше такого матча.

– Таких разгромов не помню, честно говоря, – цитирует Le Figaro Жермена. – Помню знаменитый матч "Монако" с "Депортиво" в 2003 году – 8:3. Но мне тогда было 13 лет. Серия из семи матчей за 21 день завершена ударно. Было тяжело физически, но важно уйти на перерыв, сыграв уверенно. Мы от начала до конца серьезно относились к игре, задали высокую планку качества. Никто не расслаблялся, пытались атаковать до последнего. Удаление у "Метца" стало поворотным моментом. Соперник был растерян, а мы этим воспользовались. Нам необходимо сохранять концентрацию постоянно. У нас нет такого пространства для маневра, как у "ПСЖ".

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