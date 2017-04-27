Валер Жермен: "Монако" борется за чемпионство, сыграет в полуфинале Лиги чемпионов, поэтому пришлось пожертвовать Кубком"

Нападающий "Монако" Валер Жермен после поражения от "ПСЖ" в матче 1/2 финала Кубка Франции (0:5) признался, что испытывает разочарование. Тем не менее он понимает, почему тренерский штаб решил в этом поединке дать отдохнуть основным игрокам, предоставив игровое время молодежи.

- Это был трудный матч, "ПСЖ" играл очень серьезно, - цитирует L'Equipe Жермена. - Конечно, мы разочарованы, потому что первый гол соперника выбил команду из колеи. Сегодня играло много молодых людей, для которых это был дебютный матч в основном составе, но, уверен, этот вечер они запомнят. Это было важно для них.

Конечно, есть некое разочарование из-за того, что не удалось порадовать болельщиков, которые пришли на игру, но "Монако" ведет борьбу за победу в чемпионате Франции и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. В какой-то момент времени тренерский штаб должен был сделать выбор. Теперь все матчи до конца сезона будут сложными. Мы должны отдать все силы, и я думаю, что клуб был прав, дав отдохнуть сегодня игрокам, которые много играли в последнее время.