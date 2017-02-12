Валентен Эйсерик: "Не отказываюсь от слов об эгоизме Балотелли"

Полузащитник "Ниццы" Валентен Эйсерик не стал отказываться от своих слов о Марио Балотелли, которого пару дней назад назвал излишне эгоистичным на поле. Ранее наставник команды Люсьен Фавр упрекал итальянца в том, что тот не помогает в обороне.

– Я не отказываюсь от своих слов, – цитирует L’Equipe Эйсерика. – Мои слова были искренними. Я говорил правду. Жаль, что он думает только о себе. Мы же смотрим за ним на тренировках, видим его каждый день. Понимаем, что это великолепный игрок. Но он не похож на нас всех совершенно. Он словно отдельно. Очень жаль. Балотелли может помогать нам в матчах, мы знаем, как он бывает полезен, в чем он полезен. Тренер же хочет коллективной игры, а этого нет.