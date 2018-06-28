"Валенсия" подписала защитника "Лиона" Диакаби

"Валенсия" и "Лион" договорились о трансфере защитника французской команды Муктара Диакаби, сообщается на официальном сайте испанского клуба. Соглашение с Диакаби рассчитано до 2023 года.

- Я очень рад перейти в "Валенсию", один из великих испанских клубов, который выиграл много титулов и имеет отличную историю, - приводит официальный сайт "Валенсии" слова Диакаби. - Я знаю некоторых игроков в клубе, и знаю, что это отличная команда, которая ставит высокие цели. Я пришел с намерением достичь всех поставленных клубом задач и сделаю все возможное, чтобы принести пользу команде.

21-летний француз играл за "Лион" с 2016 года. В прошлом сезоне он провел 21 матч и забил два гола.