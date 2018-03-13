Вальбуэна снова подал в суд на "Марсель"

Полузащитник "Фенербахче" Матье Вальбуэна подал в суд на свой бывший клуб "Марсель", сообщает L'Equipe. Игрок требует, чтобы клуб заплатил ему 618,8 тысячи евро. 568,8 тысячи он выплатил бывшему агенту Кристофу Ютто и хочет вернуть их. Еще 50 тысяч хавбек хочет получить за моральный ущерб. Это уже второй иск Вальбуэна к "Марселю", ранее аналогичный иск был отклонен.

Вальбуэна после перехода из "Марселя" в "Динамо" должен был перевести агенту деньги, но не сделал этого. Судебные приставы забрали у игрока автомобиль. Впоследствии Вальбуэна долг выплатил. Представители хавбека отмечают, что президент "Марселя" Венсан Лабрюн дал устное обязательство, что клуб сам выплатит премиальные агенту.

Вальбуэна защищал цвета "Динамо" с 2014 по 2015 год, после чего перешел в "Лион". За "Фенербахче" он выступает с 2017 года.