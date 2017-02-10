Вальбуэна пропустит матч с "Генгамом"

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна не сможет помочь команде в матче 25-го тура чемпионата Франции против "Генгама", утверждает L'Equipe. 32-летний экс-игрок московского "Динамо" получил травму подколенного сухожилия в поединке с "Нанси" и выбыл ориентировочно на 10 дней. Сегодня француз пройдет медицинское обследование, по итогам которого будут определены точные сроки восстановления. Матч с "Генгамом" состоится завтра и начнется в 19.00 по московскому времени.

Напомним, что гол Матье Вальбуэна вошел в пятерку лучших мячей 24-го тура лиги 1.