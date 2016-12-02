Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна признан лучшим игроком 15-го тура чемпионата Франции по итогам голосования на сайте авторитетного французского издания L'Equipe. Экс-хавбек "Динамо", забивший гол и сделавший голевую передачу в игре с "Нантом" (6:0), набрал 25 процентов голосов. Вторым стал защитник "ПСЖ" Тиагу Силва (22 процента), отметившийся первым забитым мячом в сезоне в игре с "Анже" (2:0), а третье место занял вратарь "Сент-Этьена" Стефан Рюффье (20 процентов), сохранивший свои ворота в неприкосновенности в поединке с "Марселем" (0:0). Остальные игроки символической сборной 15-го тура лиги 1 набрали не более 8 процентов.