12:27 | ФУТБОЛ — Франция

Вальбуэна и Фекир вернулись в строй

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Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас сообщил, что полузащитник Матье Вальбуэна и нападающий Набиль Фекир смогут сыграть уже в следующем матче. Оба футболиста пропустили несколько игр из-за травм. Также глава клуба отметил, что "ткачам" необходимо обыграть "Монпелье", так как безвыигрышная серия команды длится уже в течение трех туров чемпионата Франции.

- Будет абсолютно важно выиграть следующую игру, - цитирует пресс-служба клуба Оласа. - Фекир и Вальбуэна должны принять участие в поединке с "Монпелье".

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