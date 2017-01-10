12:18 | ФУТБОЛ — Франция

Вальбуэна, Бриан и Лопес претендуют на звание лучшего игрока декабря

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Профсоюз футболистов Франции (UNFP) объявил тройку претендентов на звание лучшего игрока лиги 1 в прошлом месяце. Как сообщает пресс-служба UNFP, на почетное звание претендуют полузащитник "Марселя" Максим Лопес, хавбек "Лиона" Матье Вальбуэна и нападающий "Генгама" Джимми Бриан

Напомним, ранее лучшими игроками месяца в этом сезоне в чемпионате Франции признавались Александр Ляказетт ("Лион"), Эдинсон Кавани ("ПСЖ") и Тома Лемар ("Монако"). 

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Материалы REN-TV

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