Вальбуэна, Бриан и Лопес претендуют на звание лучшего игрока декабря

Профсоюз футболистов Франции (UNFP) объявил тройку претендентов на звание лучшего игрока лиги 1 в прошлом месяце. Как сообщает пресс-служба UNFP, на почетное звание претендуют полузащитник "Марселя" Максим Лопес, хавбек "Лиона" Матье Вальбуэна и нападающий "Генгама" Джимми Бриан.
Напомним, ранее лучшими игроками месяца в этом сезоне в чемпионате Франции признавались Александр Ляказетт ("Лион"), Эдинсон Кавани ("ПСЖ") и Тома Лемар ("Монако").
Votez pour le meilleur joueur de @Ligue1 du mois de décembre sur https://t.co/zNGqBGhFbW !#TropheesUNFP pic.twitter.com/mRNqm3uH1S– UNFP (@UNFP) 9 января 2017 г.