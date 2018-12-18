Вахид Халилходжич: "ПСЖ" - лучшая команда в мире"

Главный тренер "Нанта" Вахид Халилходжич считает "ПСЖ" сильнейшей командой мира на данный момент. По его словам, парижане это показали в Лиге чемпионов.

– После матчей с "Ливерпулем" и "Црвеной Звездой" можно сказать, что "ПСЖ" – лучшая команда в мире, – цитирует AFP Халилходжича. – Не вижу другой команды, которая могла бы быть на этом уровне сейчас. Игроки показали, что могут работать сообща. Ни у одной команды нет таких монстров в атаке, как Неймар и Мбаппе. В "Барселоне" есть Месси – и все. У других нет игроков, способных побеждать самостоятельно. Я вижу "ПСЖ" как реального претендента на победу в Лиге чемпионов.