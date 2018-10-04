Вахид Халилходжич: "На первой тренировке сказал игрокам "Нанта", что их ждут страдания"

Новый главный тренер "Нанта" Вахид Халилходжич сказал, что ему пришлось жестко поговорить с футболистами команды на первой же тренировке. "Нант" после восьми туров лиги 1 занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

– Я сказал игрокам: "Сейчас я могу обещать вам только много работы и страдания. Может быть, когда-нибудь сможем посмеяться", – цитирует AFP Халилходжича, который провел в "Нанте" пять сезонов в качестве игрока. – Я хочу добиться с этой командой чего-то значимого. Здесь я провел незабываемое время, хотя понимаю, что возвращение всегда связано с риском. Не знаю, добьюсь ли успеха. Тренер всегда слабое звено. В "Нанте" все быстро меняется. Очень быстро. Меня могут уволить через два месяца. Но я ничего не боюсь.