Вахби Хазри: "Сент-Этьен" обыграл "Монако", но гордиться пока рано"

Полузащитник "Сент-Этьена" Вахби Хазри после матча 8-го тура чемпионата Франции против "Монако" (2:0) отметил, что команде рано гордиться собой. "Стефануа" поднялись на второе место в таблице.

- Мы не собираемся гордиться после этой недели, которая идеально прошла, - цитирует Evect.fr Хазри. - Теперь "Сент-Этьен" второй в турнирной таблице, у нас есть команда с сердцем и яростные фанаты. Пока нет повода гордиться, не верим, что цель уже достигнута. Атмосфера на нашем стадионе - одна из лучших во Франции. С такой аудиторией, такой командой, персоналом и особенным тренером, мы многого можем достичь. Однако мы должны продолжать работать, чтобы выигрывать наши матчи и оказаться как можно выше в таблице в конце сезона.