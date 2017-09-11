Вахби Хазри - о голе пяткой: "Я хотел получить удовольствие от игры"

Полузащитник "Ренна" Вахби Хазри признался, что был ряд своем дебюту за красно-черных в матче 5-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (3:1). Тунисец уже на 2-й минуте встречи забил гол, отправив мяч в сетку ворот провансальцев пяткой.
- Это было отличное возвращение во Францию для меня, я хотел получить удовольствие, поэтому доволен, - цитирует L'Equipe Хазри. - Результатом не удивлен, потому что знаю силу "Ренна". Мы провели отличный матч в плане ведения игры. Ранние голы помогли нам, теперь нужно подтвердить свой класс в матче против "Ниццы".
La magnifique madjer de Khazri qui a permis à Rennes d'ouvrir le score à Marseille... #OMSFRC– L'OlymTeam (@OlymTeam) 10 сентября 2017 г.
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