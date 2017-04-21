Вадим Васильев: "Возможно, что Мбаппе станет лучшим футболистом мира"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев в интервью "СЭ" отметил, что нападающий его команды Кильян Мбаппе способен стать лучшим игроком мира. Он подчеркнул, что сейчас клуб не ведет переговоры о продаже или новом контракте с 18-летним игроком.

– Весь мир сходит с ума от Кильяна Мбаппе. Он забил уже больше 20 мячей, тогда как у Криштиану Роналду в этом возрасте было пять, а у Лео Месси – один. Можно ли назвать Мбаппе новым гением?

– Безусловно. Считаю вполне возможным, что в будущем он станет лучшим футболистом мира. У него все для этого есть. При этом, несмотря на огромное медийное давление, Кильян остается скромным парнем и потрясающе с этим грузом справляется. Он ничуть не зазнался, не надел корону. И, зная его самого и его родителей, уверен, что этого не произойдет.

– Какая сумма отступных прописана в контракте Мбаппе?

– Никакой. Отступных в контракте Мбаппе нет. Более того, во Франции это запрещено.

– По-вашему, при действующем контракте до 2019 года ему лучше еще сезон-другой отыграть в "Монако" до отъезда в суперклуб? И готов ли ваш клуб вести переговоры с потенциальными покупателями ближайшим летом?

– Безусловно, для карьеры Мбаппе лучше остаться в "Монако" и поиграть у нас какое-то время до перехода в один из лучших клубов мира. Проект сегодня построен во многом вокруг него. Мы договорились, что совершенно спокойно обсудим с игроком и его родителями дальнейшие перспективы – но сделаем это после сезона. Сейчас абсолютно не время думать о контрактах и продажах. Все мы – и дирекция, и тренерский штаб, и игроки – настроены только на то, чтобы достойно завершить сезон. В данный момент ни с одним из клубов, которые к нам, безусловно, обращаются, и не только по Мбаппе, никаких переговоров мы не ведем. (Игорь РАБИНЕР)