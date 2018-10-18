Вадим Васильев: "В "Монако" не сомневаются, что Анри будет сильным тренером"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев верит в успешную работу нового наставника команды Тьерри Анри. Экс-игрок сборной Франции впервые будет работать главным тренером.
- Анри был великим игроком, и добился многочисленных успехов, - цитирует пресс-служба клуба Васильева. - Он сын клуба, но также специалист, который нас удивил своим видением игры, знанием футбола и нашей команды в частности. Он был очень сильным игроком и мы даже не сомневаемся, что он будет таким же сильным тренером
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https://www.asmonaco.com/ru/thierry-henry-revenir-a-las-monaco-cest-extraordinaire/
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