Вадим Васильев: "В "Монако" не сомневаются, что Анри будет сильным тренером"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев верит в успешную работу нового наставника команды Тьерри Анри. Экс-игрок сборной Франции впервые будет работать главным тренером.

- Анри был великим игроком, и добился многочисленных успехов, - цитирует пресс-служба клуба Васильева. - Он сын клуба, но также специалист, который нас удивил своим видением игры, знанием футбола и нашей команды в частности. Он был очень сильным игроком и мы даже не сомневаемся, что он будет таким же сильным тренером