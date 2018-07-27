Вадим Васильев: "В "Монако" для дальнейшего прогресса Головина созданы лучшие условия"

Вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев прокомментировал переход в клуб 22-летнего полузащитника сборной России Александра Головина.

- Мы очень рады, что Головин присоединился к "Монако", - приводит пресс-служба "Монако" слова Васильева. - Это молодой и талантливый игрок, хорошо проявивший себя на чемпионате мира, за игрой которого мы уже давно следили.



У него за плечами уже имеется опыт выступления как в чемпионате России, так и на международных турнирах. Несмотря на конкуренцию со стороны именитых футбольных клубов, Александр выбрал "Монако", где для его дальнейшего прогресса созданы лучшие условия.