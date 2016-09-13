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Вадим Васильев: "В этом сезоне мы увидим настоящего Фалькао"

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Вице-президент "Монако" Вадим Васильев уверен, что нападающий Радамель Фалькао вернется на прежний уровень в этом сезоне. Также он отметил, что не знает, почему форварду не удалось этого сделать во время аренды в "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

- Клубам Англии не удалось вернуть Фалькао на прежний уровень, - цитирует Daily Mail Васильева. - Не знаю в чем причина этого, может быть, "Манчестер Юнайтед" и "Челси" не хватило терпения или желания сделать это, но я совершенно уверен, что в этом году мы увидим настоящего Фалькао.

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