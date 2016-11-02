Вадим Васильев: "Угрозы выхода Рыболовлева из проекта "Монако" нет"

Генеральный директор "Монако" Вадим Васильев отметил, что российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев не откажется от финансирования клуба. Он подчеркнул, что реконструкция стадиона "Луи II" будет проводиться не за счет владельца "Монако".

– Рыболовлев финансировал проект на начальном этапе его перезапуска: выхода из второй лиги на первые роли во французском футболе и заметные позиции в европейском футболе, – цитирует ТАСС Васильева. – С момента достижения этих целей уже более двух лет клуб находится на самофинансировании. На данный момент угрозы выхода из проекта российского бизнесмена нет.

Не так давно мы пришли к выводу, что стадион футбольного клуба "Луи II" нужно обновлять. Мы уже отправили наш проект того, как должен выглядеть наш обновленный стадион, который, конечно, уже устарел. Стадион полностью является собственностью государства и будет реконструироваться за государственный счет. На данный момент стадион является сосредоточением всей спортивной жизни Монако, обновление ему действительно не помешает.

Напомним, "Монако" играет в одной группе Лиги чемпионов с ЦСКА.

Трансляция матча "Монако" - ЦСКА