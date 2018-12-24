Вадим Васильев: "У "Монако" глубокие проблемы"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев​ рассказал, что монегаски планируют усилиться в зимнее трансферное окно, сообщает Get French Football. 53-летний российский функционер хочет расстаться с футболистами, которые плохо мотивированы в выступлениях за французский клуб.

– Проблемы глубокие и я о них знаю, – приводит слова Васильева Get French Football. – Хорошо, что скоро будет перерыв, и мы сможем все хорошо проанализировать. Во-первых, нам надо, чтобы восстановились травмированные. Во-вторых, нам надо серьезно усилиться. В-третьих, нам надо оставить только игроков, у которых есть желание. Если мы сможем сделать эти три вещи, то добьемся своего.

Напомним, что "Монако" занимает предпоследнее (19-е) место в чемпионате Франции после 18 туров с 13 очками.

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