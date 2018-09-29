Вадим Васильев: "Ситуация "Монако" очень разочаровывает"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев признался, что разочарован началом сезона. Монегаски в пятницу проиграли "Сент-Этьену" в 8-м туре чемпионата Франции (0:2).

- Ситуация очень разочаровывает, мы все очень разочарованы началом сезона, - цитирет пресс-служба клуба Васильева. - Команда не уверена в себе, потому что не выигрывает. Сегодня вечером мы показали качественную игру, у нас было много возможностей забить. Игроки отдали все силы. Пришло время стиснуть зубы и работать. "Монако" нужно победить, чтобы вернуть себе уверенность.