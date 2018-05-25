07:06 | Футбол — Франция

Вадим Васильев: "Реал" предлагал за Мбаппе 180 миллионов евро"


Вице-президент "Монако"  Вадим Васильев признался, что в прошлом году поступало предложение со стороны "Реала" по нападающему Кильяну Мбаппе. Однако форвард предпочел "ПСЖ".

– Я помню, как во время тренировки мне позвонили из "Реала", – цитирует A Bola Васильева. – Сообщили, что готовы заплатить 180 миллионов евро за Мбаппе. Я сказал об этом Кильяну, поскольку от этого предложения невозможно было отказаться. Сказал, чтобы он хорошо подумал и ответил нам. Мы ничего за него не решали. Он нам сказал, что хочет в Париж.

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