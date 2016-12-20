Вадим Васильев: "Пришло время опробовать видеоповторы, чтобы внести больше ясности по решениям судей"

Генеральный директор "Монако" Вадим Васильев считает, что судьи часто помогают "Лиону". Россиянин подверг критике работу арбитра после матча 18-го тура чемпионата Франции с "ткачами" (1:3). Также он предложил ввести видеоповторы.

- Почему я вчера говорил о судьях? Потому что я чувствовал несправедливость, - цитирует RMC Васильева. - Я читал статьи, но вижу только статистику. "Лион" является командой, в пользу которой судьи ошибаются чаще других, соперники "ткачей" чаще других получают красные карточки и получают пенальти в свои ворота. Это факт. Возможно пришло время опробовать видеоповторы, чтобы убрать такие мысли и внести больше ясности в отношении решений арбитров.