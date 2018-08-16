Вадим Васильев: "Перес до сих пор обвиняет меня в том, что мы не продали Мбаппе "Реалу"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев подчеркнул, что президент "Реала" Флорентино Перес до сих пор припоминает ему то, что Кильян Мбаппе был продан монегасками в "ПСЖ", а не в "Реал". В прошлом году мадридцы пытались приобрести французского форварда, но "Монако" предоставил ему выбор, и Мбаппе решил отправиться в Париж.

– Всякий раз, когда господин Перес видит меня на том или ином мероприятии, он обвиняет нас в том, что мы не продали ему Мбаппе, – цитирует AFP Васильева, который пошутил по этому поводу в кулуарах Суперкубка Европы в Таллине.