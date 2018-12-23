Вадим Васильев: "Ошибался, думая, что "Монако" не потребуется больше двух новичков"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев выразил разочарование поражением команды от "Генгама" (0:2) в матче чемпионата Франции. Монегаски остались в зоне вылета вместе с "Генгамом".

– Кризис серьезный, – цитирует AFP Васильева. – Это очень плохой результат. Понимаем, что ситуация тяжелая. Хорошо, что наступает пауза, чтобы мы могли все проанализировать. Нужно дождаться восстановления травмированных, усилить состав и определиться, с кем мы остаемся. За паузу должны решить это все.

До этого вечера я думал, что нам не потребуется больше двух новичков. Но я ошибался. Сложно все анализировать сейчас. Я понимаю фанатов. Нам нужно действовать, потому что ситуации такой "Монако" не заслужил.