Вадим Васильев: "Опыт Шадли и его техника станут усилением для "Монако"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев поприветствовал Насера Шадли​. В пятницу бельгиец подписал трехлетний контракт с монегасками.

- Мы счастливы приветствовать Насера Шадли в нашем клубе, это атакующий полузащитник, который ярко продемонстрировал свои сильные стороны, - цитирует пресс-служба клуба Васильева. - Его опыт на самом высоком уровне и его техника станут дополнительным усилением для нашей команды.