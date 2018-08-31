Вадим Васильев: "Опыт Шадли и его техника станут усилением для "Монако"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев поприветствовал Насера Шадли. В пятницу бельгиец подписал трехлетний контракт с монегасками.
- Мы счастливы приветствовать Насера Шадли в нашем клубе, это атакующий полузащитник, который ярко продемонстрировал свои сильные стороны, - цитирует пресс-служба клуба Васильева. - Его опыт на самом высоком уровне и его техника станут дополнительным усилением для нашей команды.
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http://www.asmonaco.com/ru/article/naser-shadli-v-monako-12405.html