Вадим Васильев: "О продаже Фалькао речи не идет"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев считает, что нападающий Радамель Фалькао - игрок мирового уровня. По его словам, колумбиец не хочет покидать клуб.

– На Фалькао после такого результативного сезона кто-нибудь из топ-лиг вновь замахивался?

– Как все знают, это нападающий мирового уровня. Главное, он сам для себя решил, что сейчас из "Монако" никуда уходить не хочет. Ни для нас, ни для него такой вопрос даже не стоял. С самого начала лета мы выразили желание продлить сотрудничество и нашли полный отклик. Фалькао очень хорошо себя чувствует здесь, стал настоящим капитаном и лидером команды.

Опять же, следующий год – это год чемпионата мира. Как вы помните, на предыдущее первенство в Бразилии Радамель не попал, причем как раз из-за травмы, полученной в "Монако". Настало время взять реванш. В общем, сложились все условия, при которых не только обсуждать, но даже думать об интересе каких-то других клубов Фалькао не хотел. Какие бы то ни было варианты не рассматривались ни нами, ни игроком. (Игорь РАБИНЕР)

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