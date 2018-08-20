Вадим Васильев: "Невозможно сказать, насколько быстро Головин пройдет адаптацию"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев - о переходе российского полузащитника Александра Головина. Сегодня россиянин был официально представлен клубом.

- Футбол - не точная наука, и невозможно сказать, насколько быстро Александр пройдет адаптацию, - сказал вице-президент. - Важно, чтобы она прошла хорошо. А чуть раньше или чуть позже - это не так принципиально. Уверен, что, как только адаптация завершится, Александр заиграет на топ-уровне. У нас в клубе даже есть сотрудник, который помогает ему во всех бытовых вопросах. А их после такого переезда, конечно, много. Я с Сашей пару дней назад разговаривал, он скромно сказал, что ничего не надо. Я держу ситуацию на контроле. В жизни Саши происходят большие перемены, и важно, чтобы все прошло безболезненно.

22-летний Головин перешел из ЦСКА в "Монако" этим летом. Сумма трансфера хавбека сборной России составила 30 миллионов евро. (Игорь РАБИНЕР)