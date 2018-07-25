Вадим Васильев: "Надеемся, что Аолу раскроет свой потенциал в "Монако"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев сказал, что руководство клуба впечатлила игра новичка Жан-Эда Аолу в прошлом сезоне в составе "Страсбура". Сегодня, 25 июля, монегаски подписали пятилетнее соглашение с 24-летним ивуарийским хавбеком.

– Мы рады тому, что Жан-Эд Аолу перешел в "Монако", – цитирует официальный сайт клуба Васильева. – Он усилит нашу полузащиту. В прошлом сезоне он показал качественную игру. Мы надеемся, что он раскроет свой потенциал в нашем клубе.

Сам полузащитник также остался доволен этим трансфером: "Это отличная команда, которую все знают как во Франции, так и в Европе. Это амбициозный клуб, который хочет завоевывать трофеи. Этот проект привлек меня. Я отдам все свои силы, чтобы максимально помочь команде".

Отметим, что 24 июля монегаски расстались с Жоау Моутинью, который перебрался в "Вулверхэмптон". Аолу, наряду с полузащитником ЦСКА и сборной России Александром Головиным, назывался потенциальным сменщиком 31-летнего португальца.

Аолу провел за "Страсбур" один сезон, в котором он провел 40 матчей, забив пять мячей.