Вадим Васильев: "Мы намерены сохранить Мбаппе в "Монако"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев заявил, что клуб не планирует расставаться с 18-летним форвардом Кильяном Мбаппе. Руководитель отметил, что гордится игрой футболиста, который в текущем сезоне забил 17 мячей в 31 матче во всех клубных турнирах. Ранее сообщалось, что скауты "Манчестер Юнайтед" просматривают игрока и клуб намерен сделать предложение по его приобретению летом.

– Мы намерены сохранить Мбаппе в "Монако", – цитирует ESPN Васильева. – Он является продуктом нашей молодежной академии. У него ДНК "Монако". Я им очень горжусь. У нас прекрасная команда. Первая половина матча против "Манчестер Сити" (2:1) была отличной. Так играют лучшие клубы мира.

Кильян Мбаппе – наследник Анри