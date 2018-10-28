Вадим Васильев: "Монако" в опасности. Такой игры недостаточно"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев после матча 11-го тура чемпионата Франции против "Дижона" (2:2) отметил, что игроки приложили недостаточно сил на поле. Монегаски не могут выиграть 10 игр подряд, что является худшим результатом клуба за 30 лет.

- Такой игры недостаточно. Особенно той, которую я видел в первые 60 минут, - приводит пресс-служба "Монако" слова Васильева. - Мы в опасности. Игроки должны осознать серьезность ситуации и отреагировать.

Я осознаю это. Мы работаем в хороших условиях. Всем нам очень хорошо платят. Мы здесь, чтобы выдвинуь клуб в лидеры. Я прошу всех игроков осознать серьезность нашего положения и приложить все усилия для улучшения ситуации.

Мы будем полагаться на тех футболистов, у которых есть желание и гордость носить красно-белые цвета. Это не наше место, и у нас нет оправдания. "Монако" заслуживает гораздо большего.