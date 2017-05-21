Вадим Васильев: "Монако" пытается продлить контракт с Жардимом"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев отметил, что клуб пытается продлить контракт с главным тренером Леонарду Жардимом. Нынешний контракт португальца с новоиспеченными чемпионами Франции рассчитан до 2019 года.

– Мы пытаемся продлить контракт с Жардимом, – цитирует Telefoot Васильева. – Он никогда не говорил, что хочет покинуть "Монако". Постараемся сохранить и своих игроков. У нас будет конкурентоспособная команда на следующий сезон. Понимаем, что будет сложно снова провести выдающийся сезон, но мы постараемся сохранить титул.