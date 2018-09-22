Вадим Васильев: "Монако" не на своем месте в турнирной таблице"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев после ничьей с "Нимом" в матче 6-го тура чемпионата Франции (1:1) отметил, что клуб находится не на своем месте в турнирной таблице. Монегаски занимают 12-е место.

- Конечно, мы не довольны, - цитирует пресс-служба клуба Васильева. - "Монако" не на своем месте в турнирной таблице, но мне не за что винить игроков, они показали правильное отношение. Нужно продолжать работать. Мы не сдаемся, нужно попытаться добиться положительного результата во вторник. Я не паникую, мы все мотивированы.