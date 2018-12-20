Вадим Васильев: "Монако" должен стать сильнее в сложившейся ситуации"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев заявил, что красно-белые должны справиться с трудностями и стать сильнее. Он также добавил, что будущее клуба представляется ему захватывающим.

- Конечно, мы не предполагали, что столкнемся с такими трудностями, - приводит слова Васильева официальный Твиттер монегасков. - Но я остаюсь позитивным. Будущее клуба выглядит захватывающим. Мы должны покинуть зону вылета.

У меня не тпривычки отступать. В сложившейся ситуации я вижу вызов для "Монако". Клуб должен стать сильнее.

"Монако" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков после 17 туров.

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