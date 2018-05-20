Вадим Васильев: "Мечтаю, чтобы Жардим стал Алексом Фергюсоном для "Монако"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев остался доволен работой главного тренера команды Леонарду Жардима в нынешнем сезоне. Монегаски финишировали на втором месте в лиге 1.

– Мы довольны вторым местом и сыграем в Лиге чемпионов в четвертый раз за пять лет, это здорово, – цитирует AFP Васильева. – Пятый год подряд "Монако" на подиуме. Такого не было 25 лет. Горжусь тренером, командой и болельщиками. Я мечтаю, чтобы Жардим стал Алексом Фергюсоном для "Монако". Он всем у нас доволен, а мы рады ему.