Вадим Васильев: "Мбаппе бесценен. Он нам как сын"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев отказался обсуждать цену нападающего его команды Кильяна Мбаппе. Также он выразил надежду, что в команде останется Радамель Фалькао.

– Сейчас структура "Монако" лучше, чем была два года назад, – цитирует La Gazzetta dello Sport Васильева. – Поначалу было непросто найти баланс, но мы много работы проделали для возрождения проекта. Сейчас у нас эффективная модель. Мбаппе? Он бесценен. Он нам как сын. Мы гордимся тем, что он вышел на такой уровень в нашей команде. Хотим, чтобы он остался. Думаю, он тоже хочет этого. В конце сезона все обсудим. Наверное, пару игроков продадим, но нам усиление особо не нужно. Мы же никому не мешали уходить. Важно, чтобы сам игрок этого хотел и нам поступило хорошее предложение. Фалькао? Хотим его сохранить. Он воин, бомбардир, который многим жертвует ради команды. Он воплощает в себе наши ценности. С ним никаких проблем не будет.

Напомним, сегодня, 3 мая, состоится полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Монако" и "Ювентусом". Начало встречи - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.