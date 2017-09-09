Вадим Васильев: "Хотел, чтобы Мбаппе остался в "Монако" еще на один сезон"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал о том, что он испытывает смешанные чувства в связи с продажей нападающего Кильяна Мбаппе в "ПСЖ". Сумма сделки составит 180 миллионов.

– Продажа Кильяна Мбаппе "ПСЖ" за невероятные 180 миллионов евро вызывает у вас только радость или смешанные чувства? Ведь ушел, к тому же к прямым конкурентам, самый талантливый воспитанник клуба, отыгравший в основе меньше сезона.

– Безусловно, смешанные. Талантливейший футболист, он имеет все, чтобы стать одним из лучших в мире. Очень ценю Мбаппе и как игрока, и как человека. Изначально обеими сторонами планировалось, что он останется в "Монако" и отыграет у нас еще один сезон. Но потом произошли изменения, и появилось много новых вводных, о которых публично рассказывать не готов. По их итогам Кильян решил, что ему лучше перейти в Париж.

Для нас это было очень непросто. Должен сказать, что и лично я был очень расстроен. Но и сам он, и его семья подробно и честно объяснили причины и мотивы такого решения. Я их понял и принял. Далее просто нужно было найти правильное решение для всех сторон. (Игорь РАБИНЕР)

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