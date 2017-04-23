Вадим Васильев: "Хочу, чтобы Фалькао остался в "Монако"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев хочет, чтобы нападающий Радамель Фалькао остался в команде. 31-летний колумбиец, перебравшийся в стан монегасков в 2013 году, в этом сезоне забил 27 голов в 36 матчах. Контракт игрока заканчивается в следующем году.
- Хочу, чтобы Фалькао остался в "Монако", - цитирует Telefoot Васильева.
Ботаникум
Вполне возможно, что и сам Радамел, после отлучек из "Монако" на сторону, где он так и не вышел на свой бомбардирский уровень, не захочет покидать этот клуб, если только за-ради китайских "триллионов". Клуб Рыболовлева сейчас на виду и на слуху всей футбольной Европы, играй Радамел в удовольствие, забивай на страх соперникам и НЕ ДЁРГАЙСЯ.
12:49