Вадим Васильев: "Хочу, чтобы Фалькао остался в "Монако"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев хочет, чтобы нападающий Радамель Фалькао остался в команде. 31-летний колумбиец, перебравшийся в стан монегасков в 2013 году, в этом сезоне забил 27 голов в 36 матчах. Контракт игрока заканчивается в следующем году.

- Хочу, чтобы Фалькао остался в "Монако", - цитирует Telefoot Васильева.