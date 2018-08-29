Вадим Васильев: "Хенрикс усилит "Монако"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев уверен, что новичок команды Беньямин Хенрикс поможет команде добиться побед. 21-летний немец подписал пятилетний контракт.

- Хенрикс - талантливый защитник, который имеет солидный опыт выступлений за национальную команду, также у него есть опыт выступлений на высоком интернациональном уровне, - цитирует пресс-служба клуба Васильева. - Его приход усилит нашу команду. Я уверен, что он внесет свой вклад в командные победы