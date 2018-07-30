Вадим Васильев: "Головин не сыграет в матче за Суперкубок Франции"

Новичок "Монако", российский полузащитник Александр Головин не сыграет в матче за Суперкубок Франции с "ПСЖ". Встреча пройдет 4 августа в Китае. Как пояснил "СЭ" вице-президент монегасков Вадим Васильев, 22-летний футболист приступит к тренировкам в конце недели. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, Головин перешел в клуб с Лазурного берега из ЦСКА за 30 миллионов евро. Его контракт с "Монако" рассчитан до лета 2023 года.

Головин создан для "Монако" и его тренера // Головин в ЦСКА. Это было круто! //

"Удивительный футболист". Как французские СМИ хвалят Головина //

"Монако" представил Головина по-царски. На это стоит посмотреть