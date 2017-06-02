Вадим Васильев: "Фалькао - один из лучших нападающих в мировом футболе"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рад, что нападающий Радамель Фалькао продлил контракт с клубом. 31-летний колумбиец поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 2020 года.

- Я очень рад, что Фалькао продлил контракт с клубом, – цитирует пресс-служба клуба Васильева. - Я всегда говорил, что он один из лучших нападающих в мировом футболе, и в этом сезоне он доказал это. Удовлетворен, что бомбардир и лидер нашей команды останется в клубе. Этим выдающимся сезоном он продемонстрировал наши амбиции на будущее.