Вадим Васильев: "Еще четыре года назад "Монако" играл в лиге 2"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев после завоевания командой чемпионства отметил, что команда поднялась в лигу 1 всего четыре года назад. По его словам, в клубе никто не ожидал, что за столь короткий срок можно добиться успеха, но каждый проделал хорошую работу.

- В течение 17 лет "Монако" ждал этот титул, - приводит Canal+ слова Васильева. - Гордимся этим успехом. Хорошая работа всегда приносит плоды. Мы были в лиге 2 еще четыре года назад. Я никогда не предполагал, что в такой короткий промежуток времени "Монако" станет чемпионом Франции. Будем делать все, чтобы удержать игроков чемпионского состава в команде.