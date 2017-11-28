Вадим Васильев: "Эменало работал в одном из самых титулованных клубов последних лет, поэтому его и подписал "Монако"

Вице-президент "Монако"​ Вадим Васильев доволен подписанием контракта с Майклом Эменало, который стал новым спортивным директором клуба. Ранее он работал в "Челси" на должности технического директора.

– Я слежу за успехами Майкла Эменало уже несколько лет и очень рад, что отныне он работает в "Монако", – цитирует пресс-служба клуба Васильева. – Я многое сделал, чтобы заполучить его. Майкл Эменало обладает уникальным опытом в сфере выявления и набора талантливых футболистов. Он занимался техническими вопросами в одном из самых титулованных клубов последних лет. Вот почему мы решили предложить ему занять эту ответственную должность. Это назначение еще раз подтверждает наши амбициозные планы на будущее и стремление стать как можно сильнее.

Бывший технический директор "Челси" продолжит работу в "Монако"