Вадим Васильев: "Чемпионат Франции - приоритет для "Монако", затем уже Лига чемпионов"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев отметил, что приоритетом для его команды остается победа в чемпионате Франции, несмотря на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Монегаски идут на втором месте в турнирной таблице лиги 1, отставая от "ПСЖ" на 3 очка, но у них есть 2 игры в запасе.

- "Монако" должен сосредоточиться на себе, а не смотреть на "ПСЖ", - цитирует L'Equipe Васильева. - Сегодняшняя игра с "Лионом" будет очень сложной. Вообще, у нас трудный календарь. Приоритетом для нас остается лига 1. Затем уже Лига чемпионов, где мы вышли в полуфинал. С Кубком Франции все еще сложнее, потому что нам нужно делать ротацию.