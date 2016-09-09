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Вадим Васиьев: "Фабинью - важный игрок для "Монако"

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Вице-президент "Монако" Вадим Васильев назвал защитника Фабинью важным игроком команды. Сегодня 22-летний бразилец поставил подпись под новым пятилетним контрактом с монегасками.

- Мы довольны продлением контракта с Фабинью, - цитирует пресс-служба клуба Васильева. - Он фантастический игрок с отличными человеческими качествами. Фабинью проводит свой четвертый сезон в "Монако", где он стал сильнее с момента своего прибытия. Несмотря на свой юный возраст, он теперь является важным игроком команды, и я уверен, что принесет много пользы в этом сезоне.

Напомним, "Монако" является соперником ЦСКА по группе в Лиге чемпионов. 

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