Вадим Васиьев: "Фабинью - важный игрок для "Монако"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев назвал защитника Фабинью важным игроком команды. Сегодня 22-летний бразилец поставил подпись под новым пятилетним контрактом с монегасками.

- Мы довольны продлением контракта с Фабинью, - цитирует пресс-служба клуба Васильева. - Он фантастический игрок с отличными человеческими качествами. Фабинью проводит свой четвертый сезон в "Монако", где он стал сильнее с момента своего прибытия. Несмотря на свой юный возраст, он теперь является важным игроком команды, и я уверен, что принесет много пользы в этом сезоне.

Напомним, "Монако" является соперником ЦСКА по группе в Лиге чемпионов.